【新冠疫苗】英外相及翰遜發言人 齊強調牛津疫苗安全有效

歐洲部分國家暫停接種英國阿斯利康藥廠與牛津大學合作研發的疫苗後，英國外相藍韜文（Dominic Raab）表示，該款疫苗在英國經反覆測試，證明可以安全及有信心地採用，但強調尊重每一個國家，按自身監管程序所作的安全決定。

首相約翰遜發言人強調，阿斯利康疫苗安全有效。英國藥物監管部門就說，未能確認有證據顯示阿斯利康疫苗有問題，又指當民眾獲安排注射該款疫苗，應繼續前往接種。

丹麥及挪威當局較早時暫停接種阿斯利康疫苗 ；有報道指有人接種該款疫苗後，出現血栓並死亡的病例。丹麥官員說未能得出疫苗是否引發血栓導致死亡的結論，需要徹底調查，但為安全起見，決定暫停採用。愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、意大利和奧地利亦宣布停用該款疫苗。

南韓政府則決定，擴大英國藥廠阿斯利康與牛津大學研發的疫苗適合接種年齡，至65歲以上。

另一方面，路透引述消息稱，美國政府通知歐盟，短期內不大可能交付美國生產的阿斯利康新冠疫苗。盡管美國政府仍未批准該款疫苗可作緊急使用。但有權阻止任何疫苗出口。

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責任編輯：柯志宏