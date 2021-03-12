中國人民對美態度的轉變

中美兩國合則共榮，若和平地競爭，也無不可，但若兩國劍拔弩張，雙方，甚至世界，都會蒙受巨大損失。最近美國全國商會發表的研究顯示，中美如果脫鈎，美國光是每年的經濟損失會以千億美元計算。不過，修昔底德陷阱的影響力不容低估，美國朝野對中國國力快將超越美國這一幾乎必然出現的態勢，十分不安，雙方和諧合作這一路徑，不會是坦途。

中美關係惡化，在特朗普任內已明顯出現。貿易戰與科技戰，美國討不了好，現時似集中火力在新疆與香港等問題的宣傳戰上，軍事衝突的可能性雖然不高，也不可以說是零。特朗普任期結束前夕，蓬佩奧派遣前駐聯合國大使克拉克訪台，傳說幾乎引致中美軍事對峙，克拉克的專機在美國盤旋幾個小時後，終不敢冒險赴台。現在拜登執政，正如預料，美國政府對華的敵意並無消減，只是方法有變而已。推斷雙方未來關係的發展，除了政府與政府的關係外，尚有兩國人民的態度這一重要維度需要注意。

在3、4年之前，從美國的民調可知，美國人民對中國的態度還算是正面多於負面，雖然一般美國人對中國的認知頗為淺薄。中國人民對美國的看法倒是相當正面，不但承認美國是世界軍事、科技與經濟強國，而且無數家庭還把希望都寄託在把孩子送到美國讀書之上。10多年前，我們暑期坐飛機從港飛美，常可見到滿機都是10來歲的少年人，他們都是內地孩子，參加到美的遊學團，以增加其將來被美國大學取錄的機會。

蓬佩奧辱華 為中國增加愛國者

但今天此種形勢已大變。美國人民對中國就算不一定懷敵意，也較前冷淡得多。中國人民的改變恐怕更大，以前崇美，在很多地方想學習美國，慢慢變成把美國看得不外如是，甚至當作是笑柄，對美國政府及傳媒一些辱華之言，大表憤慨。美國涉及香港及新疆的言論，在中國不但沒有市場，更被認定為別有用心的策略。來自民間的反美情緒逐漸取替了崇美羨美親美，正如一位居於加拿大的美國網紅評論家所言，蓬佩奧每一次的辱華言論，都為中國增加一批愛國者。美國政府及傳媒的反華及攻擊中國政府的宣傳戰，在中國人民中可算完全失敗，反效果明顯。日前我一位舊同事、今天清華大學的大教授李稻葵，與芝加哥大學商學院的同行網上訪談時，被問到希望內地學生如何對待美國，他表示會勸告學生面對美國製造的困難應更努力學習美國的優點。稻葵此言正確，我們理應培養年輕人懷有開放的心靈，別人有優點便應吸納，這才是一個民族的自強之路。稻葵的答案也反映出在中國的年輕精英中，已出現一種美國不外如是、不值得學習的情緒，這與好幾年前的情況，反差很大。

為何形勢有此變化？這絕非中國宣傳所致，事實上中國官方還很鼓勵年輕人到美留學，及在商業及科技上多合作。中國人民當中，尤其是年輕人，懂得英語的很多，看其電視、互聯網及報章的評論，可知中國人民對美國國情的掌握遠超過美國人對中國的了解。後者大多中文也不識，從未到過中國，十分倚賴西方媒體的報道，若媒體出現了系統性的偏頗，美國人對中國的印象便會大受影響。反之，在中國人民心內，美國原本高大的形象瞬間崩塌，倒是基於幾件無可爭議的客觀事實。

近數10年來，中國的人均收入每年都在迅速增長，人民大多認為未來生活比今天會更好，國際上一些民調也證明此點。新加坡有位知名的外交家與學者，更直言中國這40年來是她4,000年歷史中最好的一段時間，哈佛大學Ash中心一份長期研究更指出，有93%中國人民認同中央政府，這比世界上絕大多數國家的人民認同政府的程度高得多。但自特朗普時代開始，美國高級官員便一直攻擊中國政府，蓬佩奧等人更稱中國共產黨為邪惡。中國人民親身經歷了生活水準上升，貧窮被徹底剷除，貪污被大力遏制，再聽聽美國政府同時宣傳中國人民是如何的被壓迫，心理反差會何其巨大？信美國的政客還是信自己的經歷？

美疫情失控 不自我檢討反責華

中國近年科技的進步呈井噴式出現，5G、北斗衛星、網購、人工智能、電子支付及高鐵等，快速建立中國人民的自信，美國政府打壓華為與抖音等企業，更使他們認定美國是在怕，根本想防止中國超越美國。此種心理難免使他們確認美國在科技上並非不可被超越。但影響更大的客觀事件，倒是中美兩國在抗疫上差異極大的表現。在1年前，中國抗疫最艱苦的時候，美國沒有援手，反抱幸災樂禍坐等中國崩潰的態度；到美國疫情完全失控，不檢討自己政策的災難性失敗，卻反而挑起種族主義責怪中國。今天，中國的抗疫成績遠勝美國已是全球共識，這在中國人民的心理影響及對政府的政治認同上都非同小可。

這些轉變對美國造成很大的尷尬，美國信奉民主，也在別國推動民主，但在中國，人民卻支持一個飽受美國政府攻擊的政府，而且不相信美國的制度。此種矛盾，無法化解。美國若揀用錯誤政策，可能把14億人變為敵人，大大不利美國。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ （新華社資料圖片）