【樓市現象】租住單位愈來愈殘 租客把心一橫買樓做業主 豪斥千萬買屯門複式戶

樓市持續暢旺，而且低息環境持續，最近市場愈來愈多租客買樓做業主個案，一名於屯門區租樓多時的人士，認為供樓始終較租樓划算，故決定置業，斥資逾千萬元購入屯門恆順園頂層複式單位。

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中原地產屯門置樂分行分行經理曾慧敬表示，樓市交投暢旺，租轉買個案持續增加。恆順園5座頂層複式單位剛錄得成交，實用面積1,081平方呎，3房套房連儲物房間隔，附設平台，享開揚山景，原業主叫價1,300萬元，最後累減200萬元，以1,100萬元沽出，折合實用呎價10,176元。

曾慧敬表示，買家為家庭客，在屯門區租住同一單位已一段時間，見內櫳日漸殘舊，決心改善居住環境，而息口長期低企下，供樓始終較租樓划算，故決定置業，睇樓半年，最終被上述特色單位吸引，迅速拍板購自住。

原業主則於1996年11月以390萬元買入單位，持貨逾24年轉售，賬面獲利710萬元，單位期內大幅升值1.8倍。

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位於青山灣段362至388號的恒順園，由恒隆發展，於1990年6月入伙，設有856個單位。項目依山而建，環境幽靜，而且步行約10分鐘可達毗鄰的置樂花園屋苑商場，購物便利。屋苑也設有會所，有泳池、兒童嬉水池、網球場、室內壁球場及桑拿浴室等設施。加上區內設有巴士及小巴站往來港九市區，便利的社區優勢俘虜不少準買家及租客。

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記者：陳詠妍