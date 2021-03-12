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【小米股價】小米落實月底起最多回購100億、股價曾升一成　野村上調評級（第二版）

當炒股 11:52 2021/03/12

分享：

小米宣布，決定行使股份回購授權，3月24日後將不定期回購股份。

小米 （01810） 發公告，董事會決定行使股份回購授權，在禁止買賣期結束之後，即3月24日後，小米將不定期地開始在公開市場回購股份，回購上限為100億元。受消息帶動，小米股價高開4.8%，早段升幅最高近一成見24元，最新仍升8.5%，報23.7元，成交達89億元。

小米周五正式被富時羅素剔出指數，令周四小米成交高達160億元，野村發表報告指，小米被指數剔出後，資金流出壓力已經釋放。野村稱，早前因應認為華為、榮為不會完全失去內地市場份額，因此調低小米評級，但小米自去年9月至昨日跑輸恒指約18個百分點，經調整後已反映市場對競爭的憂慮，重新調高評級，由中性升至買入，目標價由23元升至27元。

MSCI推遲周五決定是否剔出小米【下一頁】

小米去年6月股東大會通過決議，賦予董事回購股份的一般性授權，數目不超過2020年6月23日已發行股份總數的10%。

小米表示，董事會周四正式決定行使該授權。由於即將發佈2020年年度業績報告，根據上市規則，小米不得在2021年2月23日至3月24日業績發佈日的期間買賣股份，因此該項股權回購將於禁止買賣期結束後不定期執行。

集團董事會認為，小米現有財務資源足以支持股份購回，並維持穩健的財務狀況。在「手機+AIoT」戰略推動下，小米進行回購表達了對業務現狀及前景的信心，料最終會為小米帶來裨益，為股東創造價值。

（第二版更新野村評級）

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編輯：陳健婷

港股 小米集團－W（01810）

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