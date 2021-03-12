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【小米股價】小米擬斥最多100億回購 3月24日後不定期回購股份、股價升逾9%

當炒股 09:34 2021/03/12

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小米宣布，決定行使股份回購授權，3月24日後將不定期回購股份。

小米 （01810） 發公告，董事會決定行使股份回購授權，在禁止買賣期結束之後，即3月24日後，小米將不定期地開始在公開市場回購股份，回購上限為100億元。受消息帶動，小米股價高開4.8%，開報22.9元，早段升幅擴大至逾9%，高見24元。

去年6月23日，小米股東大會通過決議，賦予董事回購股份的一般性授權，數目不超過2020年6月23日已發行股份總數的10%。

小米表示，今日董事會正式決定行使該授權。由於即將發佈2020年年度業績報告，根據上市規則，小米不得在2021年2月23日至3月24日業績發佈日的期間買賣股份，因此該項股權回購將於禁止買賣期結束後不定期執行。

小米今日收報21.85元，升0.2%，近一個月股價已累跌22%。

集團董事會認為，小米現有財務資源足以支持股份購回，並維持穩健的財務狀況。在「手機XAIoT」戰略推動下，小米進行回購表達了對業務現狀及前景的信心，料最終會為小米帶來裨益，為股東創造價值。

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編輯：陳健婷

港股 小米集團－W（01810）

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