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【業績】TOM集團去年虧損逾10億元 按年大增4.4倍、不派息

股市 22:38 2021/03/11

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集團去年虧損大增4.4倍至10.64億元。

長江和記旗下TOM集團 （02383） 收市後公布全年業績，新冠疫情重挫公司媒體業務，導致集團去年虧損大增4.4倍至10.64億元，綜合收入按年減少5%至8.68億元。截至去年年底，集團毛利率大概維持不變，由2019年的42%微跌至41%，擬不派發任何股息。

TOM集團今日（11日）全日升13%，報0.44元。

受新冠疫情影響，客戶廣告開銷大幅減少、消費活動放緩，集團旗下的社交網絡業務痞客邦業務收入錄得下跌，去年收入為4800萬元，按年跌33%，虧損200萬元。

廣告業務收入為3400萬元，按年減少29%，主要因為中國內地傳統廣告市場疲弱，不過，該業務虧損仍收窄44%至200萬元。

另外，出版業務分部純利按年升6%至6200萬元，收入為7.72億元。

主席陸法蘭表示，集團將繼續專注營運效益，把握疫情後的增長機遇，擬加速發展數碼項目，拓展多元收入來源。

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編輯﹕賴奕羚

港股 媒體 廣告 TOM集團（02383）

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