【新股IPO】百度9888周五起招股　波動市抽唔抽好？

▲ 百度周五起招股，入場費14899元。

百度 （新上市編號：09888） 今日（3月12日）起招股，招股價上限295元，一手（50股）入場費14899元，百度將於下周三（3月17日）截止認購，預計3月23日上市。科網股近期走勢反覆，百度在美股的股價已自高位回吐26%，現時波動市況下，應不應該認購百度？

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信誠證券聯席董事張智威表示，雖然近期科網股有所調整，難以估計跌勢已經喘定。不過，百度知名度高，預料仍有一定反應，惟聲勢未及快手 （01024） 般踴躍。輝立證券企業融資主任陳英傑則表示，中概股的入場門檻普遍過高，若入場費過高，將影響散戶認購的意慾。

對比其他回流香港的中概股，京東 （09618） 去年招股入場費為11919元，網易 （09999） 入場費為12727元，百度入場費與兩者相若。不過，再鼎醫藥 （09688） 的入場費高達32726元，百勝中國 （09987） 為23636元。

東驥基金管理創辦人及董事總經理龐寶林認為，今日新經濟股表現回穩，建議投資者若見升勢持續，才考慮認購百度。

相反，石壁投資管理（香港）投資總監兼創辦人區偉志認為，港股百度經過招股至掛牌需經過一段時間，鑑於現時美股科網股波動，影響港股百度後市走勢，若要投資百度不如買美股百度。

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編輯：陳健婷、謝卓榮