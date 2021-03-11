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【歐央行議息】歐洲央行繼續維持利率、買債規模不變 　下季加快PEPP購債速度

股市 21:46 2021/03/11

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歐洲央行表示，下季購債速度將會比今年首幾個月顯著加快。

歐洲央行公布議息結果，存款機制利率維持於負0.5厘，主要再融資利率及邊際借貸利率亦分別維持0及0.25厘不變。至少直到2022年3月為止，將維持關鍵利率和緊急債券購買計劃（PEPP）規模維持不變，總規模仍為1.85萬億歐元。

歐洲央行指，擬維持緊急債券購買計劃（PEPP）規模不變。不過，央行於下個季度購債速度將會比今年首幾個月顯著加快（"to be conducted at a significantly higher pace"）。對於即將到期的PEPP債券，至少直到2023年年底為止，該行將繼續對通過PEPP購買的到期證券的本金進行再投資。

此外，該行將繼續依據資產購債計劃（Asset Purchase Programme，APP），維持每月購債200億歐元。

該行亦指，管委會預計，歐洲央行主要利率將繼續維持在現時或更低的水平，直到通漲前景轉向充份接近但低於2%的水平。

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編輯﹕賴奕羚

債券 歐洲 歐洲央行 議息

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