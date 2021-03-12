【逆市擴充】Aussie Grill by Outback登陸中環　如何平衡租金及人工開支？（有片）

▲ Outback Steakhouse香港區營運副總裁黃振漢坦言，疫情下租金下調，是餐廳擴充的商機。（梁澤民攝）

不少食肆在疫情之下結業，Outback Steakhouse旗下主打漢堡包的副線－Aussie Grill by Outback（AG），今年1月底卻逆市於中環開分店。Outback Steakhouse香港區營運副總裁黃振漢坦言，疫情下租金下調幅度非常理想，亦相信快餐形式經營更能應對疫情。

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新店斥資接近8位數字，對於食肆而言，店舖的租金和員工薪酬都是重大的營運開支。不過黃透露，租金和員工薪酬只各佔總成本的2至3成，輕便簡單的服務節省人手，使員工支出相對傳統食肆少。「客人現時可於櫃台點餐，亦將設自動販賣機方便點餐。」

正物色新店地區 視乎人流租金消費力

新店樓高兩層，除了有用餐區外，亦特設外賣專區，售賣三文治、沙律、咖啡等輕食，方便附近上班族購買。黃透露，疫情下4成客人寧願買外賣返回公司進食，即使堂食，不少上班族用膳時間較趕急，客人最快15分鐘便可享用整份套餐，因此AG生意受影響較Outback Steakhouse少。

目前Aussie Grill by Outback在香港只有2間分店，他表示，看好快餐形式的營運優勢，正物色適合的地區開新分店，主要考慮商業區，亦視乎該區的人流、租金、消費能力等。「人流要旺、客人分佈要多元化，多上班族、外國人及遊客為佳，當然租金要合理，太貴未必考慮。」

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記者：朱悅瀅