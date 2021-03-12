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【美股分析】美債收益率重上1.6厘　新紓困方案助長通脹壓力？

股樓投資 20:20 2021/03/12

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美國總統拜登（Joe Biden）周四（11日）簽署1.9萬億美元紓困方案後，同日美國10年國債收益率略有回落，科技股見反彈，納指升逾2.5%。不過本周五（12日）10年國債債息再次回到1.6厘以上水平，納指盤前再挫，最新跌190點或1.45%，反映市場對於通脹的憂慮仍未散去，股市也是一日升、一日跌，短期內料將繼續震蕩。

【美股分析】沽平台軟件股並轉至半導體股 摩根股票分析師另推兩類股【下一頁

美國本周四公布的通脹數據顯示，2月核心消費者物價指數按年升1.3%，仍處於溫和增長水平。然而在新紓困計劃刺激下，民眾壓抑已久的需求料將得以釋放，推動經濟加速復甦，同時帶來通脹的壓力。

【美國疫苗】拜登發表封鎖一周年講話 　要求所有美國成年人5月前獲疫苗接種資格【下一頁

大摩本周預計，由於住房、醫療保健、生活必需品價格預期上漲，核心通脹將在今年4月和5月升至2.6%，年底可回落至2.3%；到2022年，通脹仍將保持在較高水平，超過聯儲局2%的目標。下周美國聯儲局、英倫銀行及日本央行議息，市場料三間央行都將按兵不動，保持低利率水平和現有的債券回購計劃。

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編輯：李勝男

 

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