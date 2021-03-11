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【網民熱話】月光族因疫情減出外 成功儲到數萬元　網民：人工少了 條數都是差不多

理財智慧 21:32 2021/03/11

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疫情下市民的外出減少，加上不能去旅行，少了一筆開支。近日就有網民在討論區開帖，指自己原本是「月光族」，但疫情後少了外出用膳，一年成功儲到數萬元。

樓主稱自己逢星期五晚和六日都會外出用膳，「有時和同事吃一餐需一百多二百元」，加上有時候喝一下珍珠奶茶，又有應酬，令樓主「餐搵餐食餐餐清」，以往都是月光一族。但自從疫情開始，不可以出街吃飯，上班都是帶飯，亦不需因應酬同事而外出用膳。疫情發生一年樓主成功儲到數萬元。

【網民熱話】及時行樂，儲蓄已過時？ 網民：老了你就知味道！【下一頁

帖文引來網民紛紛留言，不過網民意見就分為兩派，有網民認同疫情下的確花少了錢，「我沒有去旅行，多了買超市網購， 但金額沒有旅行花的那麼多」、「沒有去旅行， 已經節省了很多， 外出吃飯又少了很多， 亦沒怎樣逛街購物， 因為都懶得出，去得最多的地方是超市和街市，這年真是花少很多。」

不過亦有網民認為疫情下，購買防疫用品和增加網購等反而令他的開支上升，「但同時網購多了，買口罩防疫用品都花了不少」、「我只可以說疫情下，花更多錢，無聊就網購，每個月花費差不多一萬，加上過年前，因為太久沒有買衣服， 一次買了十多件，不覺得花少了錢。」「現在網購太方便」亦有網民指出雖然支出減少，但收入亦同相減少，「沒有去旅行，沒有外出用膳，但人工少了，條數都是差不多！我不是月光族，但儲少了錢。」

【延伸閱讀】疫情持續　新一年理財3步　實踐財務自由  【下一頁

 

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