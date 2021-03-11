【Simone Rocha X H&M】H&M聯乘Simone Rocha　愛爾蘭設計師與香港大有淵源？

▲ H&M定期與設計師推出聯名系列，今年與愛爾蘭設計師Simone Rocha合作。

H&M定期與設計師推出聯名系列，今年與愛爾蘭設計師Simone Rocha合作，3月11日一開賣，很多款式快速售罄。而今次的系列沿用的色彩，亦是她慣常使用的乳白色、粉紅色、紅色與黑色，設計為薄紗裙、串珠T恤、粗針織等服飾及配件。

據H&M官網介紹，Simone Rocha於1986年出生，於2010年的倫敦時裝週首次登場後成名。其後更於2016年，奪得British Fashion Awards的最佳女裝設計師獎項。雖然她是愛爾蘭設計師，但她自小跟隨家人在香港居住和成長。所以她的作品亦對她曾生活過的地方，包括愛爾蘭和香港致敬。

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事實上，Simone Rocha的風格偏向少女風。據本報早前報道，其品牌最暢銷的商品，基本上都是繁複皺褶的設計、服裝上縫上珍珠和絲帶等的款飾。香港品牌I.T更在中環開設其專門店。

H&M今次與Simone Rocha合作，最特別之處為首度推出男裝和童裝，並且推出了男裝配飾系列。據悉，她今次的設計靈感沿於她身邊的夥伴，例如：造型師、合作夥伴與好友 Robbie Spencer、模特兒與好友 Tess McMillan等。

責任編輯：馬意文