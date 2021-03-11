【英國脫歐】英國政府今年夏天將全面審查脫歐後金融市場

▲ 英國金融業佔英國國民生產總值（GDP）約7%，相當於約十分之一的稅收收入。

外電報道，英國財政部經濟大臣John Glen接受傳媒訪問時表示，英國政府將「全面審查」脫歐後的金融市場，擬針對境內的首次公開募股和金融科技公司的規定進行改革。外界預料，是次審查將會是幾十年以來，英國金融史上最大的改革之一。

泛歐交易所1月日均交易額超越倫交所，詳情可見﹕【下一頁】

John Glen表示，政府將於今年夏天以「有關對資本市場進行更廣泛改革的詳細建議」為重點，向企業進行諮詢。是次審查以減少市場參與者的成本和負擔為目的，將著眼於改變市場結構、以及有關市場資訊的透明度規則。

John Glen續指，近幾個月來，他已跟約50間銀行、保險公司和金融科技公司的首席執行官會面，該批人士表示，他們希望有關變動能夠循序漸進地推行。

英國金融業佔英國國民生產總值（GDP）約7%，相當於約十分之一的稅收收入。自脫歐以來，英國作為歐洲金融中心的地位逐漸下降，大量交易離開英國，轉向歐洲其他市場。據芝交所（CBOE）數據顯示，倫交所1月日均交易額從去年12月的145.6億歐元大跌至86.2億歐元，已被阿姆斯特丹泛歐交易所超越。

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編輯﹕賴奕羚