  • 21°C
香港時間 : 2021311日 (四) 21:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國脫歐】英國政府今年夏天將全面審查脫歐後金融市場

股市 20:36 2021/03/11

分享：

英國金融業佔英國國民生產總值（GDP）約7%，相當於約十分之一的稅收收入。

外電報道，英國財政部經濟大臣John Glen接受傳媒訪問時表示，英國政府將「全面審查」脫歐後的金融市場，擬針對境內的首次公開募股和金融科技公司的規定進行改革。外界預料，是次審查將會是幾十年以來，英國金融史上最大的改革之一。

泛歐交易所1月日均交易額超越倫交所，詳情可見﹕【下一頁】

John Glen表示，政府將於今年夏天以「有關對資本市場進行更廣泛改革的詳細建議」為重點，向企業進行諮詢。是次審查以減少市場參與者的成本和負擔為目的，將著眼於改變市場結構、以及有關市場資訊的透明度規則。

John Glen續指，近幾個月來，他已跟約50間銀行、保險公司和金融科技公司的首席執行官會面，該批人士表示，他們希望有關變動能夠循序漸進地推行。

英國金融業佔英國國民生產總值（GDP）約7%，相當於約十分之一的稅收收入。自脫歐以來，英國作為歐洲金融中心的地位逐漸下降，大量交易離開英國，轉向歐洲其他市場。據芝交所（CBOE）數據顯示，倫交所1月日均交易額從去年12月的145.6億歐元大跌至86.2億歐元，已被阿姆斯特丹泛歐交易所超越。

相關文章﹕

【SPAC】英國今公布放寬上市規定　料引入SPAC上市機制

【新股IPO】Deliveroo戶戶送最快3月公布英國上市計劃　傳已委聘高盛摩通

 

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚

 

 

金融監管機構 金融 歐洲 英國 脫歐 銀行

上一篇文章

【業績】一文看清本周業績公佈 港鐵去年虧損48億元（不斷更新）

下一篇文章

【新股IPO】嗶哩嗶哩「b站」通過香港第二上市聆訊、傳集資233億　美股盤前升逾7%（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【科網股回調】大摩：科技股拋售 小心7隻股份
【科網股回調】大摩：科技股拋售 小心7隻股份
【電動車股】瑞銀：能與Tesla在電動車市場一併高下的車廠　不是蔚來汽車及小鵬汽車
【電動車股】瑞銀：能與Tesla在電動車市場一併高下的車廠　不是蔚來汽車及小鵬汽車
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股偏軟　恒指夜期收市僅升10點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股偏軟　恒指夜期收市僅升10點（不斷更新）
【港交所388】淡友高盛降港交所目標價　北水流走預示大市成交已見頂
【港交所388】淡友高盛降港交所目標價　北水流走預示大市成交已見頂
【恒指夜期】快手科技、中芯國際升一成　恒指夜期跌4點低水逾百點（不斷更新）
【恒指夜期】快手科技、中芯國際升一成　恒指夜期跌4點低水逾百點（不斷更新）
【美股期貨】 美十年期債息跌穿1.5厘　納指期貨升1.8%、Tesla盤前升4%（不斷更新）
【美股期貨】 美十年期債息跌穿1.5厘　納指期貨升1.8%、Tesla盤前升4%（不斷更新）