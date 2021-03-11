爆發高致病性H5N8禽流感 港停進口瑞典禽肉及禽類產品

食物環境衞生署食物安全中心今日（11日）宣布，因應瑞典農業局通報，指瑞典東約特蘭省Mjölby市爆發高致病性H5N8禽流感，瑞典當局擴大受限範圍至其毗鄰的Motala市，中心即時指示業界暫停從Motala市進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

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政府發言人指已就事件聯絡瑞典當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

據政府統計處的資料顯示，本港去年從瑞典進口約1,550公噸冷藏禽肉。

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責任編輯：潘曉豐