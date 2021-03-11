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【網民熱話】一家六口同住三百呎舊公屋 女大學生要與16歲細佬同房 大嘆未感受過咩叫私人空間

股樓投資 21:25 2021/03/11

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香港樓價高企，居住空間有限，不少人需與家人同住在狹小的空間，想有自己的房間亦很難。近日就有網民在討論區訴苦，指自己一家六口住在三百多呎的舊公屋，自少就很羡慕朋友可以用有自己的房間，自己則要與16歲的弟弟同房，嘆沒有單獨的房間真是帶來很多不便。

【樓市熱話】投訴舊式公屋只有兩個窗 光源不足 缺新鮮空氣　網民：以前政府都無考慮過設計 【下一頁

沒有單獨房間的不便：

    點擊圖片放大
    +11
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【樓市熱話】冇樓等於跨代貧窮？ 網上惹熱議　網民：冇樓又冇公屋最可悲 【下一頁

事主最後嘆「沒有錢真是不要生仔女」。還稱現實限制了她大學選甚麼科，「真是有返少少家底才好選擇自己有興趣的科目。」又稱學校沒有宿舍及已申請擠迫公屋住戶幾年但未批。現在只好盼望畢業後可和朋友一起租屋搬出去，嘆從未感受過甚麼是私人空間。

 

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責任編輯：黃苑筠

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