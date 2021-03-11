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蘋果將斥資12億美元 於慕尼黑設晶片設計中心 主攻5G 與未來無線連接技術

環球政經 20:01 2021/03/11

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面對全球晶片短缺，不少國家政府及企業都推出相關措施增強自身於晶片市場及半導體產業的競爭力。科技巨頭蘋果（Apple Inc.）似乎就歐盟相關呼籲做出實際行動，包括斥資12億美元，於德國慕尼黑（Munich）成立一晶片設計中心，作擴充團隊及研發產品之用。

傳Apple發布將於3月底舉行 屆時或推AirTags：【下一頁

該公司在3月10號發佈的新聞稿中説明將於慕尼黑聘請數百名員工，建立一座可聚焦聯網及無線科技的技術設施。據消息指，蘋果在歐洲最大的工程基地就座落在慕尼黑，聘請了來自40個國家、近 1,500 名工程師，打算在應用處理器、無線技術及電源管理設計等的領域進行研發。

Parler 首席執行官被董事會辭退 涉嫌鼓吹暴力 Apple、Google聲討：【下一頁

新研發中心將成為 Apple 的蜂巢式網路部門，以及在歐洲最大的行動無線半導體與軟體研發的所在地；根據官網顯示，新研發中心中的團隊，未來將致力於 5G 與未來無線連接技術，以及新產品研發、整合、優化數據機晶片。

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責任編輯：翁嘉陽

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