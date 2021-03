▲ 【外資撤走?】日最大網上券商思佰益否認撤出香港 稱英國《金融時報》報道失實

已退市的日本最大網上券商思佰益(SBI Securities)發表聲明,指英國《金融時報》於3月8日的一篇報道並不正確,思佰益沒有正式就撤出香港作出任何討論,亦沒有任何正式的決定,因此對有關報道引起市場的驚訝及疑惑,致以最深切的歉意(We sincerely apologies for any surprise and cofusion caused by such media reports)。

思佰益稱行業政總Jun Kusano重申,集團沒有計劃撤出香港業務,並會繼續向客戶及相關組織,提供妥當及有效溝通。

他續稱,自己在訪問中主要談及集團的業務策略,及與日本當地的地區性銀行的合作,並渴望成為日本第四大銀行。

