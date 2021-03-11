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有限度招待遊客入場 加州迪士尼樂園有望4月底重開

環球政經 20:01 2021/03/11

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美國華特迪士尼集團行政總裁Bob Chapek於當地時間周二(9日)的股東周年大會上表示，集團訂下未來目標，冀於4月低安排加州迪士尼主題公園重新開放，有限度招待遊客入場遊玩。

重點發展網上商店 迪士尼年底前關全球2成紀念品實體店：【下一頁

迪士尼關閉藍天工作室　450名員工將受影響：【下一頁

他又指，對於加州現時朝向正面的趨勢感到鼓舞，希望疫情情況能繼續改善，並將會在未來數周內公布重開的具體日子；他指由於集團需時安排約1萬名在疫情期間被迫放無薪假期的員工上班，預計加州迪士尼樂園不能於4月1日重開，同時亦要配合當局就疫情定下的標準，才可恢復營業。

 

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責任編輯：潘曉豐

迪士尼樂園 Disney 美國 疫情

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