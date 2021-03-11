▲ 財匯局：香港審計市場高度集中 近10年平均審計費用年均升不足1%

財匯局發布首份香港上市實體審計市場概況報告，分析2010年至19年市場變化。財匯局指出，香港審計市場高度集中，審計100家上市實體的甲類會計師事務所，2019年合計佔審計費用市場的80.2%，較2010年增加3個百分點，負責的上市實體審計量佔71.1%。

10年間，香港上市實體數目增加近1000家至2328家，審計費用總和就累增83%至121.9億元，相當於年均增長6.9%。不過，以每家上市實體的年度審計費用，2010年平均為480萬元，2019年為520萬元，相當於年均增長0.9%，若以中位數計，每家上市實體的審計費用10年間年均增長約1.8%至200萬元。

財匯局指出，至2019年底，香港有72家會計師事務所為上市實體提供審計服務，較10年前的66家輕微增加，期間共有47家事務所進入市場，另有41家退出。審計100家或以上的事務所就由4家增至6家。

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不過，財匯局同時指出，105家市值超過500億港元並聘用本地公眾利益實體核數師的上市實體，除了兩家外，均由四大提供服務。其中，排名首位的本地核數師按其審計數量計，佔市場份額的18.3%；按其市值計，佔市場份額的50.9%；和按其審計費用計，佔市場份額的32.0%，顯示市場具有高度集中的特點。

核數師變更率方面，2019年上市實體更換核數師的比率約9.6%或224家，為歷來最高，其餘年份就介乎6.6%至8.6%。

財匯局續指，上市實體在報告期間支付給核數師的非審計費用與審計費用的比率在24.6%至29.0%之間，與美國市場大致相若，但低於英國市場。

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記者：麥德銘