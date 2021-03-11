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【華為動向】華為AppGallery全球月活躍用戶5.3億　應用程式下載量年內增83%

科技 00:35 2021/03/11

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華為表示，旗下AppGallery應用生態在全球發展迅速，在本年內應用下載數目增加83%，去年App安裝量達到3,844億次。

華為受到美國連番制裁下，生存空間被不斷壓縮，逐漸加強雲業務等措施以應對危機。最近官方宣布，旗下AppGallery應用生態在全球發展迅速，在本年內應用下載數目增加83%，去年App安裝量達到3,844億次。

＜＜【華為動向】華為EMUI 11用戶突破1億　系統下一步將升級鴻蒙2.0

＜＜【華為失勢】美國制裁奏效？華為海外流動電訊設備市佔下跌至20%、愛立信「一哥」地位坐穩

華為表示，自家應用程式商店App Gallery全球每月活躍用戶人數為5.3億。截至本年2月底，AppGallery註冊開發者數目達230萬，較同期增長77%。在不同應用種類中，遊戲類應用下載的增長速度最快，上架遊戲數目較前年上升逾500%。

為了吸引更多本地用戶，華為積極與不同本地品牌、企業及開發者合作。在AppGallery上架多款應用程式，例如八達通、 ZA Bank、BOCHK 中銀香港、恆生個人理財服務及Broadway Circuit百老匯院線等，新上架的本地應用程式數目較上年增加20倍。

官方也指，目前全球共有42個市場用戶使用AppGallery，而利用HMS Core集成的應用數量，更在一年內增加逾一倍。

責任編輯：李寶如

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