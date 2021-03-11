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【美股新股】估值逾600億美元 亞洲最大美股IPO 「南韓亞馬遜」周四上市

股樓投資 21:01 2021/03/11

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有南韓亞馬遜之稱的電商企業Coupang（CPNG）將於周四（11日）上市，以最終上市價為35美元計算，公司估值達630億美元，是自2014年阿里巴巴於美國上市後，最大型於美國上市的亞洲企業。

上周Coupang開始招股，其時上市區間由原本的每股27至30美元提高至32至34美元，合共發行股數達1.2億股，計及稀釋後的股權，上市後將會有接近18億流通股份，高盛、摩根士丹利、Allen & Co.將成為今次上市的聯合保薦人。資產規模達1000億美元的軟銀願景基金將成為是次新股上市的最大機構投資者，因願景基金將會持有市佔200億美元的Coupang股份。

【美股焦點】電車三寶榜上無名 瑞銀料兩大電動車廠四年後跑出

其餘機構投資者還包括持股16.6%的Greenoaks Capital，持股6.4%的Maverick Holdings，持股5.1%的Rose Park Advisors，而貝萊德亦會持有2.1%的股權。據公司遞交的上市交件披露，Coupang於2020年的收入達120億美元，同比上升91%，但公司仍未達至收支平衡，去年全年虧損5.67億美元，虧損低於對上一年的7.7億美元。

上市後，Coupang將成為美國市值最大的南韓企業，高於市值180億美元的KB Financial (KB)以及120億美元的Korea Electric Power (KEP)，亦高於其他南韓科技及工業企業。

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撰文 : 林展鋒

美股 基金 美元 IPO 南韓 亞洲 美國 阿里巴巴 CIA

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