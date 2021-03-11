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【網民熱話】拍拖1個月男友即準備結婚 籌備婚禮買樓開支 網民：賊船已上

股樓投資 20:24 2021/03/11

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就算是情侶，亦非一朝一夕可以完全明瞭認識對方。不少情侶都需要經過與對方長時間的相處，才考慮牽著伴侶的手，與對方一起踏入人生的下一步。近日就有網民在討論區發帖，指自己男朋友拍拖一個月就向她表示要籌備結婚，並計算婚禮，買樓等開支，但事主到現在還沒有見過男方家長，嚇得事主直斥男方是「怪獸男朋友」。

【網民熱話】為氹女友開心 同事用盡積借錢買樓嘆冇晒生活 網民直斥公屋仔冇大志 【下一頁

「怪獸男朋友」的經過：

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帖文一出不少網民留言，一些網民就認為可能是騙案，提醒事主要小心，「想找人夾錢炒樓賺一筆？」、「小心受騙，特別是如果他問你拿錢做首期。」、「是否我錯覺....為何會好像那些騙案的騙局方式？」、「小心騙徒」、「賊船已上…」、「不要上當，今日妳和他夾錢買樓，他日妳就會上東張西望。」不過亦有網民讚揚男方「認真」，「認真的男人不錯」、「說明他想跟你過日子」、「閃婚好平常。」

【延伸閱讀】鑽石山站旁啟鑽苑料5月推 市傳5折出售 樓價118萬起 首期最平5.9萬可上車  【下一頁

 

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責任編輯：黃苑筠

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