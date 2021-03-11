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高先電影院獲接報 一名新冠肺炎確診者於上周日到訪 下午到訪者要留意

環球政經 18:55 2021/03/11

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衛生防護中心通知高先電影院,一名新冠肺炎確診者曾於潛伏期内（上周日）到訪該戲院的1號院一場於16:40播放的電影。

33歲無業男子感染  曾到太古城中心百老匯戲院看電影：【下一頁

高先電影院在接獲相關通知後已立即安排員工檢測及全院徹底消毒，消毒範圍包括票房、院內及冷氣過濾系統等。電影院建議曾於以上日子、時段到訪的客人前往檢測，另外高先電影院強調會繼續做好防疫工作，讓公眾可以放心欣賞電影。

全球韓流狂熱 Netflix宣布放5億美元造南韓電影劇集：【下一頁

高先電影院為本地電影公司創立的首間戲院，於今年農曆新年初七開幕，至今只有一個多月，電影院位於堅尼地城，臨近吉席街。外界不少聲音認為選擇在疫情期間開電影院是一件相當冒險的事，但戲院依然如期開幕。

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責任編輯：翁嘉陽

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