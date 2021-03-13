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糖妹化身理財小能手　由盲目儲錢到 學習製作「錢滾錢」過程

理財智慧 13:06 2021/03/13

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所謂「三十而立」，30歲的你正在做甚麼？不少人認為30歲是人生的里程碑之一，已建立一套穩固的價值觀，並審視自己的理財方案。今年33歲的藝人黃山怡（糖妹）也不例外，她化身「理財小能手」，分享理財之道，她笑謎謎地說：「整日將理財掛在嘴邊，但卻不知自己買了甚麼，這等於沒有理財！」

黃山怡形象正面，以藝名「糖妹」更為人熟悉，她在樂壇和電視劇常常出現，去年出演TVB劇集《香港愛情故事》及今年《陀槍師姐2021》，教不少港人印象深刻。外表「細細粒」，眼大大，長相甜美的黃山怡，乍看之下彷似20歲少女。接受訪問時，她表現得大大咧咧的，十分開朗，但原來對如何理財，非常清晰。她不但懂得儲蓄，而且在投資前會做足功課，不會隨便買賣。在剛出道時，她着重儲錢、買保險、基金，到現在已開始嘗試投資，利用『錢滾錢』，目標是買樓。

【後生女創業】呢個時勢賣公仔仲賺到錢? 金融界女生開精品店生意額大增3倍 原來靠幾個絕招吸客：【下一頁

不少港人在大學時期對理財概念只屬「入門級」，如開戶投資、買股票賺零用錢，而「糖妹」卻恰恰相反。年輕時已為自己和家人展開理財計劃，包括購買保險和基金。自高中起，她開始參加不同類型的歌唱比賽，曾兼職電台、化粧，做暑期工賺錢。她說：「問爸爸媽媽攞錢是很討厭的事，我就不太想每次開口問他們攞錢。」

入行10多年以來，「糖妹」購入多份保險，包括儲蓄、醫療、淨基金等類型。她憶述：「老闆會說『你做藝人要周圍飛，所以需有份保險，像是意外、旅遊保』，在耳濡目染下，我便對理財有一種概念。」為免未來擔憂醫療使費，除了儲蓄外，保險和基金在「糖妹」的理財道路上，慢慢築起一個「安全網」。「一開始覺得，即使是要公司先幫我出錢，我也要購買保險，因為我想買一個保障，有甚麼事發生，起碼有個數字可以打底，不用太擔心醫療費用。」

先記帳後節流

儲蓄習慣人人有，一來是支付日後進修使費，二來可用作未來儲備；不過儲蓄也需要技巧，不可盲目進行。「糖妹」坦言，從少到大有記帳習慣，但由於工作忙碌，曾經歷過「死儲爛儲」的過程，「當你不斷儲錢時，反而令自己甚麼也『驚住使』，令生活水平下降。」後來她逐漸意識到問題，開始反思應如何令整件事變得有流動性之餘，又可收息。

近幾年間「糖妹」重拾記帳習慣，這次用的方式不是以紙筆寫下，而是使用App，「以前我以寫的形式作紀錄，月尾『埋數』時就會很苦惱；但當你使用『收支管家』這類型的App後，就可以輸入每月的人工、硬性支出，如電話費、家用等。到月尾時，你便會知道自己在那方面的支出較大。」她認為，記帳App會顯示使用者每月的支出使費，變得有條理，從而了解自己的消費行為，並進一步作出節流，「起碼我對自己的財政很清楚，每個月的收支是怎樣，令你有下一步去賺取更加多的錢的動力，在工作上有更好的表現。」

盲目儲錢帶有警惕作用，記錄收入與支出比重，才可令儲蓄變得更有效；「糖妹」又嘗試踏入股票市場，「製作」現金流收息。「一開始我都不知買了甚麼（基金），之後我嘗試去理解基金升跌的原因和走勢；如果不明白，我便會問經紀朋友。」她謙虛指自己是位「投資初哥」，所以在投資前先閱讀書籍和上網搜集資料釐清市場機制。「這兩年間，我也看多了書，同時留意國際新聞，譬如量寬措施會令環球走向低息，對甚麼有好處？如果連這些也不知道，就一定登入主要財經網站看看。」

理財「初哥」點起步？

讀者可參與由投資者及理財教育委員會（投委會）舉辦「香港理財月2021」，以「數碼理財全面睇，洞悉危‧機最實際」為主題，全方位認識數碼理財。在3月裏，分別有「反網絡詐騙測試」，測試大眾對金融騙案的認識，是否容易成為受害人；「職場錢途網上工作坊」，協助大專生學習個人理財技巧，應付日後職場需要。

節錄自《iMoney Focus》第698期封面故事。

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撰文 : 黎淑雯

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