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【北水流向】北水重新吸資45億　13億掃騰訊　中國宏橋意外吸12億

股市 18:46 2021/03/11

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北水重新吸資45億　13億掃騰訊　中國宏橋意外吸12億

港股連升3日，今日再升478點，重上29000關。北水連續走資3日後重新吸資，錄得45.3億元淨流入，騰訊 （00700） 轉吸13.2億元。騰訊連升3日，今再升3.3%，收報680.5元，成交額141.5億元。

而折讓11%配股的中國宏橋 （01378） 全日有12.1億元淨買入，僅次騰訊。中國宏橋今日升1.8%，收報11.12元。

內地公募基金未爆走資潮，每日贖回僅佔約1%，看【下一頁】

另外，小米 （01810） 、微盟 （02013） 、中國飛鶴 （06186） 及中芯 （00981） 分別吸10.8億、2.9億、1.6億及9492.5萬元。建行 （00939） 及保利協鑫能源 （03800） 亦有3.8億及4856萬元。

藥股表現標青，藥明生物 （02269） 及石藥 （01093） 吸資2.5億及1869萬元，兩股全日升7.3%及10.9%。

至於淨流出，美團 （03690） 續是北水沽貨重點，淨流出6.5億元，中移動 （00941） 淨沽2.4億元，而中電信 （00728） 、中海油 （00883） 亦有逾1億元淨流出。

追蹤【北水大時代】最新消息

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編輯：袁諾曦

港股 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 配股 吸資 中國飛鶴（06186） 中國宏橋（01378） 藥明生物（02269） 保利協鑫能源（03800）

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