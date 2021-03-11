【北水流向】北水重新吸資45億　13億掃騰訊　中國宏橋意外吸12億

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【恒指夜期】快手科技、中芯國際升一成 恒指夜期微升7點（不斷更新）
港股連升3日，今日再升478點，重上29000關。北水連續走資3日後重新吸資，錄得45.3億元淨流入，騰訊 （00700） 轉吸13.2億元。騰訊連升3日，今再升3.3%，收報680.5元，成交額141.5億元。
而折讓11%配股的中國宏橋 （01378） 全日有12.1億元淨買入，僅次騰訊。中國宏橋今日升1.8%，收報11.12元。
內地公募基金未爆走資潮，每日贖回僅佔約1%，看【下一頁】
另外，小米 （01810） 、微盟 （02013） 、中國飛鶴 （06186） 及中芯 （00981） 分別吸10.8億、2.9億、1.6億及9492.5萬元。建行 （00939） 及保利協鑫能源 （03800） 亦有3.8億及4856萬元。
藥股表現標青，藥明生物 （02269） 及石藥 （01093） 吸資2.5億及1869萬元，兩股全日升7.3%及10.9%。
至於淨流出，美團 （03690） 續是北水沽貨重點，淨流出6.5億元，中移動 （00941） 淨沽2.4億元，而中電信 （00728） 、中海油 （00883） 亦有逾1億元淨流出。
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編輯：袁諾曦