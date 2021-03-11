【大行報告】騰訊「視頻號」潛在巨大商業空間　大摩上調「最樂觀」情景目標價至1000元

▲ 騰訊視頻號前景大好，大摩對騰訊「最樂觀」情景下目標價從932元，躍升至1000元。

騰訊 （00700） 績前獲大摩力捧，大摩重申騰訊「增持」評級，維持基本情景下目標價820元，相當於市值1萬億美元（7.76萬億港元），料遊戲及短視頻業務提供催化劑。該行基於SOTP估值法又上調對騰訊最樂觀（bull-case）情景下目標價，由932元升至1000元，認為整合微信「視頻號」會賦予騰訊社交網絡更高的價值。

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大摩指出，隨著用戶花費在短視頻上的碎片時間持續提高，短視頻市場不容忽視。參考抖音及快手 （01204） 短視頻的變現模式，即透過廣告、電商及直播實現初期變現，該行相信有更多變現渠道，包括遊戲、本地生活服務及其他增值服務。因此，大摩預計2025年短視頻的潛在市場規模高達1400億美元。

大摩稱，騰訊在過去用戶時長不斷被競爭對手蠶食，相信短視頻號將會扭轉這個趨勢。視頻號在推出初期，用戶增長勢頭迅猛，日活躍用戶（DAU）高達3億。大摩有信心，通過微信導入流量和提高內容質量，以及內容推送算法，騰訊未來能夠穩定甚至扭轉市場份額的流失。

該行預測，騰訊2025年短視頻收入達920億元人民幣。市場保守估計，騰訊屆時在短視頻領域的市佔達10%，而抖音及快手的市佔各自為42%及26%。

不過，大摩又說，微信視頻號可借力廣告實現變現，短視頻疊加廣告將成為推升騰訊股價的強勁引擎。

此外，大摩提醒，騰訊前景有兩大不確定因素：短視頻廣告的收入不及預期，以及與抖音、快手的「計時賽」。

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編輯：陳華