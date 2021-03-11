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緬甸軍方控昂山素姬貪污 非法收取468萬及黃金

環球政治 18:39 2021/03/11

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緬甸軍方指控昂山素姬貪污，非法收取60萬美元（約468萬港元）及黃金。

緬甸軍方2月發動政變，拘捕緬甸執政黨全國民主聯盟（簡稱全民盟，NLD）領袖昂山素姬等人。緬甸民眾連日來示威抗議，要求釋放昂山素姬等人。緬甸軍方指控昂山素姬貪污，非法收取60萬美元（約468萬港元）及黃金。

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緬甸軍方冀與西方修復關係 批昂山素姬過度親華 【下一頁】

路透社報道，緬甸軍方發言人蘇敏敦（Zaw Min Tun）指昂山素姬於執政期間，以非法形式接收60萬美元款項的黃金。蘇敏敦聲稱，軍方曾向多人進行問話，然後確認昂山素姬貪污的消息屬實。

蘇敏敦聲稱總統溫敏（Win Myint）與數名内閣大臣也有參與貪污行動，更指溫敏等人曾向緬甸選舉委員會施壓，要求委員會不要就貪污的報道作出行動。

昂山素姬等人自2月1日的政變以來，一直遭到緬甸軍方拘禁。緬甸軍方更對昂山素姬作出多項指控，但是次為軍方多日來作出最嚴厲的指控。

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昂山素姬其餘的控罪包括非法進口無綫電設備、違反防疫條例、發布可能「引起恐懼或驚恐」或「破壞公眾安寧」的信息、未有就受規管設備申請許可證。

緬甸軍方於記者會上再就政變辯護，聲稱昂山素姬領導的全民盟於去年11月大選大獲全勝，是因涉及選舉欺詐。蘇敏敦強調軍方只會暫時接管國家，目的是舉行選舉和移交權力給勝出政黨。但軍方仍沒有明確表示舉行選舉的具體時間表。

責任編輯：鄭錦玲

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