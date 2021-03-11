【新股IPO】百度Apollo中標四川首個智能駕駛示範項目　擬向成都市民提供無人駕駛交通服務

▲ 百度在2017年4月發佈Apollo計劃，主要在自動駕駛範疇裡提供軟硬件和技術解決方案。

百度（美﹕BIDU）近月喜訊連連，除了宣佈來港第二上市外，百度近日宣佈，百度旗下自動駕駛平台Apollo昨日（10日）成功以1.05億元（人民幣，下同）聯合中標四川成都5G智慧城智能駕駛項目。百度預計，該項目完成後，Apollo將可向成都市民推出自動駕駛運營服務，當中包括無人駕駛巴士和乘用車。

百度據報周五在港建籌招股，詳情可見﹕【下一頁】

百度美股盤前升4.4%，現報266.3美元。

是次中標項目為四川省內首個智能駕駛項目，招標人為成都高新區電子信息產業發展公司。該項目將在新川創新科技園改造約30公里的智能網聯示範道路，作為5G智能網聯汽車示範區。此外，該項目同時亦會建設從研發到商用化自動駕駛的過程中，所需要用到的基礎設施和示範應用環境。

未來擬全面開放自動駕駛的士服務

除了成都外，Apollo在今周亦表示，未來將在黃埔區及廣州開發區部署逾百台自動駕駛車輛，以及逾千個自動駕駛接駁站點，亦會試行運營旗下的自動駕駛的士Robotaxi。Robotaxi於去年10月亦於北京開放服務。

圖看百度業務重點

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百度在2017年4月發佈Apollo計劃，主要在自動駕駛範疇裡提供軟硬件和技術解決方案。據官網所發佈的Apollo智能交通白皮書，Apollo現時為全球最大自動駕駛開放平台，現時擁有自動駕駛、車路協同、智能車聯三大平台。截至2019年底，Apollo的生態合作伙伴不乏知名車企，例如寶馬、豐田、大眾、吉利 （00175） 等汽車品牌。

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編輯﹕賴奕羚