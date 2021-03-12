【京東業績】京東上季經調整盈利增194%勝預期 股價績後跌逾3%

▲ 京東上季業績超預期，美股盤前急升。

京東 （09618） 公佈季績，上季淨收入增長31.4%至2243億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非通用會計準則）盈利按年增194%至24億元，均超越市場預期。京東美股曾升5.7%，股價一度倒跌0.9%，收市升0.8%，收報90.01美元。至於港股績後跌逾3%，低見345元。

綜合全年表現，淨收入增長29.3%至7458億元，Non-GAAP盈利升57%至168億元。京東港股今日績前收報360.8元，升5.7%，成交額20.5億元。集團最新市值約1.13萬億元。

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根據業績披露，京東去年年度活躍消費者達到4.719億，較2019年的3.62億增加30.3%。主席兼首席執行官劉強東表示，上季收入和用戶數量加速增長，京東持續推進以供應鏈為基礎的技術與服務戰略，不斷豐富公司收入的多樣性，公司強勁的發展勢頭在進入2021年以來得以延續。

京東零售CEO徐雷表示，去年80%的年度活躍用戶均來自下沉市場。商家方面，以自營為主的京東繼續開放平台，徐雷指，京東對商家的服務能力、產品能力要求比其他平台更高，去年主動清理一些低質、低效的商家，但新引進不少商家，帶動商家數量穩步增長。

至於新春年貨節表現，他透露，消費者購物品類、行為較去年出現較大變化，禮品、美妝、食品、家電等需求快速回升，清潔產品、口罩等需求回落，同時由於內地倡導就地過年，年貨節期間異地定單消費額增長2倍，商家運營時間也更長。

京東旗下京東物流今年2月向聯交所提交上市申請，截至去年底，京東物流運營超過900個倉庫。包含京東物流管理的雲倉面積在內，京東物流倉儲總面積約2,100萬平方米。

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編輯：陳健婷