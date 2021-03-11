  • 21°C
香港時間 : 2021311日 (四) 19:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【京東業績】京東上季經調整盈利增194%勝預期 美股盤前升逾6%

股市 18:39 2021/03/11

分享：

京東上季業績超預期，美股盤前急升。

京東 （09618） 公佈季績，上季淨收入增長31.4%至2243億元（人民幣，下同），Non-GAAP（非通用會計準則）盈利按年增194%至24億元，均超越市場預期。京東美股盤前升逾6%。

綜合全年表現，淨收入增長29.3%至7458億元，Non-GAAP盈利升57%至168億元。京東港股今日績前收報360.8元，升5.7%，成交額20.5億元。集團最新市值約1.13萬億元。

京東物流值不值得認購？ 連虧13年、第4家京東系上市公司【下一頁】

根據業績披露，京東去年年度活躍消費者達到4.719億，較2019年的3.62億增加30.3%。主席兼首席執行官劉強東表示，上季收入和用戶數量加速增長，京東持續推進以供應鏈為基礎的技術與服務戰略，不斷豐富公司收入的多樣性，公司強勁的發展勢頭在進入2021年以來得以延續。

京東旗下京東物流今年2月向聯交所提交上市申請，截至去年底，京東物流運營超過900個倉庫。包含京東物流管理的雲倉面積在內，京東物流倉儲總面積約2,100萬平方米。

京東物流傳集資310億元【下一頁】

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【業績│電訊股】聯通末期息增11%至0.164元、股息率4.1厘 目標年增7000萬5G客（第二版）

【新股IPO】京東科技據報可能放棄上海科創板上市計畫　京東股價逆市跌6%

編輯：陳健婷

港股 業績公布 美股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】快手科技、中芯國際升一成　恒指夜期微升7點（不斷更新）
【恒指夜期】快手科技、中芯國際升一成　恒指夜期微升7點（不斷更新）
【港交所388】淡友高盛降港交所目標價　北水流走預示大市成交已見頂
【港交所388】淡友高盛降港交所目標價　北水流走預示大市成交已見頂
【美股期貨】 美十年期債息跌穿1.5厘　納指期貨升2%、Tesla盤前升4%（不斷更新）
【美股期貨】 美十年期債息跌穿1.5厘　納指期貨升2%、Tesla盤前升4%（不斷更新）
【科網股回調】大摩：科技股拋售 小心7隻股份
【科網股回調】大摩：科技股拋售 小心7隻股份
【電動車股】瑞銀：能與Tesla在電動車市場一併高下的車廠　不是蔚來汽車及小鵬汽車
【電動車股】瑞銀：能與Tesla在電動車市場一併高下的車廠　不是蔚來汽車及小鵬汽車
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股偏軟　恒指夜期收市僅升10點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿里美股偏軟　恒指夜期收市僅升10點（不斷更新）