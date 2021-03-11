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美通脹預期降溫　人民幣跌幅收窄

宏觀解讀 18:34 2021/03/11

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隔夜美國2月份核心通脹數據稍為弱於預期，撇除食物及能源價格，消費者物價指數按月升0.1%，低於預期的0.2%。美國10年期國債拍賣進展順利，錄得不俗認購反應。再通脹風險略為降溫，美國10年期債息回調至1.5%水平，近期急跌的科技板塊反彈，道指則再創新高。美滙指數跌至92水平以下，商品貨幣走高。筆者認為，拜登的1.9萬億美元刺激方案獲國會迅速通過，未來美國通脹將持續走高，加上疫苗廣泛注射下經濟重開只是時間問題，再通脹仍為本年的大趨勢，美元不易過分看淡。

過去一段時間，人民幣跟隨新興市場走弱，離岸人民幣一度跌至6.56水平。除了美債息急升的外圍因素外，中國訂下較為保守的GDP增長目標6%以上的消息亦拖累人民幣走勢。市場預期本年度中國的經濟增長將接近8%，假如中國實際GDP增長一如官方所料只得6%左右，有關落差將打壓人民幣升勢。然而，考慮到中國經濟復甦步伐穩健，再通脹浪潮下中國將仍然領先貨幣政策正常化的過程，人民幣仍可稍為看高一綫。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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