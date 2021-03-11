報道指女王將致電哈里夫婦 以尋求平息專訪風波

英國哈里王子（Prince Harry）和太太梅根（Meghan Markle）接受美國名嘴訪問奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪時指，自己在英國王室內經歷種族歧視引來全球關注，英國王室於日前發表簡短聲明指，整個英國王室對哈里梅根的經歷感到難過，會私下處理種族歧視問題。據英媒報道，女王或於幾天內致電兩人，期望可以平息是次風波。

梅根接受美國名嘴訪問 指英國皇室擔憂兒子膚色問題 梅根父回應：「不覺得英國人是種族主義者」【下一頁】

《每日郵報》報道，94歲的伊利沙伯二世釋出善意，預料幾日內親自致電身處美國加州的哈里王子及其夫人梅根，同時又下令，禁止王室職員公開討論事件。

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早前英國傳媒《每日郵報》引述消息人士報道指，英女王一度拒絕在聲明中署名而保持沉默。周二（9日）終於打破沉默發聲明表示，整個英國王室都對哈里梅根哈里梅根的經歷感到「難過」（saddened）。

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責任編輯：陳楚琨