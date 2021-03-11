  • 21°C
香港時間 : 2021311日 (四) 19:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

報道指女王將致電哈里夫婦 以尋求平息專訪風波

環球政經 19:12 2021/03/11

分享：

英國哈里王子（Prince Harry）和太太梅根（Meghan Markle）接受美國名嘴訪問奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪時指，自己在英國王室內經歷種族歧視引來全球關注，英國王室於日前發表簡短聲明指，整個英國王室對哈里梅根的經歷感到難過，會私下處理種族歧視問題。據英媒報道，女王或於幾天內致電兩人，期望可以平息是次風波。

梅根接受美國名嘴訪問 指英國皇室擔憂兒子膚色問題 梅根父回應：「不覺得英國人是種族主義者」【下一頁

《每日郵報》報道，94歲的伊利沙伯二世釋出善意，預料幾日內親自致電身處美國加州的哈里王子及其夫人梅根，同時又下令，禁止王室職員公開討論事件。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

早前英國傳媒《每日郵報》引述消息人士報道指，英女王一度拒絕在聲明中署名而保持沉默。周二（9日）終於打破沉默發聲明表示，整個英國王室都對哈里梅根哈里梅根的經歷感到「難過」（saddened）。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機


責任編輯：陳楚琨

相關文章

【英國王室】英女王打破沉默 閉門解決種族歧視問題
2021/03/10
【英國王室】英女王打破沉默 閉門解決種族歧視問題
【英國王室】英女王究竟講咗咩？ 英媒Q&A拆解聲明
2021/03/10
【英國王室】英女王究竟講咗咩？ 英媒Q&A拆解聲明
哈里王子 英女皇 英國 皇室 種族主義

上一篇文章

南韓擴大阿斯利康疫苗接種年齡至65歲以上

下一篇文章

【大行點睇】料資本市場開放較預期快 高盛上調內地券商盈利預測
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【職場熱話】月薪3萬2返5日要OT VS月薪2萬8返5日半Hea工 網民一面倒揀呢份？
【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入
【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入
【網民熱話】上班帶飯一年省過萬？　網民：時間成本太高花不起
【網民熱話】上班帶飯一年省過萬？　網民：時間成本太高花不起
樓市愈旺後生仔愈心急　睇樓僅三天　即花910萬買長實半新盤
樓市愈旺後生仔愈心急　睇樓僅三天　即花910萬買長實半新盤
【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返
【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返