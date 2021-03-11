【每日焦點】Twitter擬4月正式推出Spaces語音平台　YouTube創作者需提供稅收資訊　

▲ Twitter計劃於今年4月全面推出Spaces語音平台。另外，美國政府將對美國境外創作者實施稅收政策。

近期熱門語音社交平台Clubhouse爆紅，更惹來不少平台爭相仿效。Twitter當然不甘落後，最近亦有推出與Clubhouse功能相似的Twitter Spaces試用版。日前有消息指，Twitter在更新程式時預告，表示準備將Twitter Spaces在短期內推出；有外國媒體亦透露指，Twitter計劃於今年4月全面推出Spaces語音平台。

【Clubhouse熱潮】對撼新興Clubhouse！Twitter擬下月推出Spaces語音平台

另外，全球熱門的YouTube多媒體平台，最近向全球影片創作者發送電郵通知，表示未來會實施稅收政策。根據《美國國內稅收法》第3章（Internal Revenue Code）規定，Google需從所有收益渠道中扣除美國稅收，當中也包括非美國地區的海外創作者。若創作者獲得的利潤收入是來自美國地區觀眾，則需要在本年5月31日，透過Google AdSense平台提供稅收資訊。

【削減收益】美國政府要求境外YouTube創作者 需提供分紅收入稅收資訊

【更多科技新聞】

＜＜【中美角力】受美施壓 Facebook撤回港美海底光纜計劃申請

＜＜【電動車電池】LG計劃在美國及歐洲設立鋰電池工廠 將生產4680新型電池

責任編輯：李寶如