【消費優惠】美國運通卡會員　時代廣場簽賬指定金額享禮品卡

▲ 美國運通卡會員憑合資格美國運通卡於時代廣場即日累積簽賬滿$1,500或以上，即可專享價值$150的時代廣場“The Perfect Gift” 禮品卡。

美國運通會員留意，由即日起至4月11日，美國運通卡會員憑合資格美國運通卡於時代廣場即日累積簽賬滿$1,500或以上，即可專享價值$150的時代廣場“The Perfect Gift” 禮品卡。

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另外，全新美國運通Explorer 信用卡會員更可憑合資格簽賬賺取倍數積分，且不設到期日和上限更靈活換取豐富獎賞。當中包括每$1合資格本地簽賬專享3美國運通積分 (HK$5=1飛行里數)。會員除可憑賺取的積分透過Pay with Points繳付月結單上的賬項，亦可選擇兌換飛行里數或酒店積分而無須繳付行政費，或換領其他精選禮品。會員展開下趟旅程時，更可免費專享環亞機場貴賓室設施。



為慶祝美國運通Explorer信用卡在港推出，美國運通將豁免新卡會員首年年費。由即日起至5月31日成功申請，更可獲享總值高達$4,200的豐富迎新禮遇。

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責任編輯：蘇穎琪