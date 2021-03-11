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發展電子商貿和開拓內地市場 LEGO疫情下錄21%增長

環球政經 17:02 2021/03/11

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樂高積木(LEGO)去年銷售量錄得21%增長。行政總裁Niels Christiansen表示，業績向好是源自更多元的產品選擇、電子商貿業務以及開拓內地市場所帶來。

重點發展網上商店 迪士尼年底前關全球2成紀念品實體店下一頁

在新冠疫情的衝擊下，各行各業面對不同程度的挑戰。樂高在去年因應疫情被逼關閉位於中國內地及墨西哥，以及部分實體零售店，派運貨品的成本亦因為疫情而變得昂貴。儘管如此，樂高積木公布的業績顯示，公司B2C銷售錄得21%增長。

【小老闆生意經@iM網欄】後疫情時代 零售業的關鍵趨勢下一頁

    點擊圖片放大

Niels Christiansen在接受外媒CNBC訪問時表示，公司看到疫情給予機會讓家庭購買樂高積木回家，在居家抗疫期間打發時間，造就樂高商品無論是經典款式，還是與迪士尼及任天堂聯名推出的商品都成為暢銷商品。

他又指出去年樂高網上商店的流量，是上兩年同期的兩倍，顯示疫情大大改變消費者的消費習慣，他計畫日後將招聘更多網路數碼人才，加快電子商貿業務發展。

另外，樂高去年大力發展中國內地的業務。在2020年，樂高全球共開設134間實體零售店，當中有91間是開設在內地。Niels Christiansen表示因為中西文化不同，中國的兒童不像英美的兒童從小就接觸他們的積木，所以認為在內地增設實體點可以讓當地兒童親身接觸他們的商品有助銷售。

樂高目前全球共設678間分店，正計畫再開設約120間，包括80間內地分店，期望可於本年年底在內地開設共300間零售店。

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撰文 : 馮卓謙

零售 電子商貿 LEGO 疫情 中國 任天堂 Disney
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