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【股壇金手指業績】惠理去年多賺1.7倍、派息34仙多逾54%　現價股息率6.1厘

股市 07:36 2021/03/14

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惠理指，去年純利為逾四分一世紀歷史以來盈利最可觀的其中之一 年。

惠理 （00806） 去年多賺1.7倍至13.8億元，每股盈利74.4仙，派末期息每股26仙及特別息8仙，股息總額34仙，按年升54.5%，現價股息率6.1厘。惠理指，去年純利為逾四分一世紀歷史以來盈利最可觀的其中之一年。

惠理績後股價造好，上周五收報5.55元，升1.3%。惠理價格升得最厲害是年初的1月21日，當日高見6.81元，市場瞄準北水強勁而部署，其後於5元價格徘徊。

期內，費用收入急增59.7%至25.6億元，當中表現費升25.6倍至14.7億元，抵消了管理費及認購費下跌。管理費年內跌25.6%至10.1億元；認購費也按年跌56.9%至8022萬元。

惠理指，旗艦惠理價值基金及中國大陸焦點基金分別錄得淨回報37.6%及73.6%，反觀恒指同期升0.2%。 截至去年12月底止，公司的資產管理規模約為142億美元。

展望未來，惠理預料金融市場將持續波動和充滿不確定性。然而，隨着疫苗推出、大型財政 刺激措施推出，經濟逐漸重啟，公司對今年的行業前景持審慎樂觀態度。

相關文章：【股壇金手指】惠理謝清海：港股利好因素至少維持到年底　股市急跌或過份反應

【盈喜】惠理去年料多賺1.5倍 表現費激增24倍

編輯：吳敏芳

港股 惠理集團（00806）

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