【都市診療室】血管超聲波

超聲波檢查(Ultrasonogram)，在醫學上是一種極為普遍的診斷技術。其原理是以超過人類耳朵可以聽到的高頻率音波，發射向身體器官，超音波可以穿透肌肉及軟組織，再反射回來。電腦則把發射及接收的超聲波訊號分析，從而得出影像，醫生便可透視身體，檢查肉眼看不到的器官情況。

由於超聲波技術並不涉及輻射，可以說是絕對安全，亦由於影像是實時性的，無需等候製作。因此，其方便程度，就好像醫生的聽筒一樣！

能協助醫生即時診斷問題

以往，普羅大眾對「超聲波檢查」接觸最多的一定是產科，差不多每位孕婦都會接受此檢查，去跟進胎兒的成長。其他專科醫生也會經常轉介病人到掃描中心，由診斷科的醫生作超聲波檢查，例如膽石及甲狀腺等。但隨着科技進步，超聲波設備日漸普及，有的甚至小如一部平板電腦，現時很多醫生也會在診所自備超聲波機，即時為病人檢查，這種趨勢在血管外科尤為明顯。

由於血管內的血液是流動的，超聲波檢查便可實時地看到血液的流動方向及速度，血管外科醫生便能即時診斷出問題的所在，甚至計劃手術的步驟。這些實時的影像，都是單看硬照及文字報告無法提供的，尤其以靜脈的疾病最為明顯。筆者現時除了在診所內以超聲波機作即時檢查外，甚至會帶着一部流動的超聲波機，方便在醫院巡房時即時為病人在病床檢查。

除了診斷，現時的微創血管治療，例如靜脈曲張手術、血管穿刺等，以超聲波導引去進行，已經是不可缺少的標準技術。甚至手術期間，能以超聲波的導管，在血管內進行「血管腔內超聲波」（Intravascular Ultrasound）檢查，可以準確地看到血管收窄的程度。

當然，超聲波也不是萬能，音波並不能穿過骨頭、腸臟或太深的器官，其影像質素也不及一些放射診斷檢查。因此其他診斷技術例如X光、電腦掃描，以及核磁共振等，基本上是相輔相乘的。