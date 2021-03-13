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【一家四口 離家出走】今年可以飛日本嗎？

名人薈萃 10:08 2021/03/13

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首先我沒內幕消息，但我在日本生活了一段日子，大約能揣摩日本政府的心態。我只是用日本政府的思維模式，去推測日本開關的時間和條件。現時日本只容許國民和擁有長期居留簽證的外國人入境，入境時需提交出發地核酸檢測陰性證明，抵達日本機場後要再次檢測，再加14天隔離。但相比起香港和內地的21天酒店隔離，算是比較寬鬆了。

日本人處事態度都以「安心、安全（あんしん，あんぜん）」為先。所以，我預期日本應不會是香港人第一輪就可以去旅遊的國家。按現時情況，第一關鍵因素是，香港應要先與內地通關，造成一個中、港旅遊氣泡。繼而再跟泰國和新加坡開展東南亞旅遊氣泡。當日本政府看見中、港和東南亞旅遊氣泡，沒有令引疫情向上趨勢時，日本政府才會考慮再次容許香港人免簽證遊日本。

第二個因素，就是疫苗接種的時間表。香港已經開始讓市民接種疫苗，但日本到現時為止，只有為醫護人員和長者接種疫苗的時間表。日本政府訂購的輝瑞疫苗供應短缺，到3月頭為止，日本從輝瑞只接收到3批疫苗，但加起來也不足夠150萬劑。按日本政府疫苗接種的時間表，普通日本國民接種疫苗要等到8月中。日本政府在自己國民還未完成接踵疫苗之際，會否讓外國人入境？相信這個機會較低。

需考慮時間和交通成本

另一因素就是東京奧運。現時日本政府對東京奧運舉辦依然充滿信心，但民間和商界都表示不太樂觀。近日更加爆出不少被邀請運送聖火的藝人，都用工作繁忙的原因向當局請辭。如果東京奧運要順利舉行，相信日本政府要令大家覺得來日本是安全和方便的。特別是從「方便」的角度出發，日本政府會否要求到東京觀看奧運的外國觀眾先在酒店隔離14天，才可以到場館觀看比賽？對於與日本有「旅遊氣泡協定」的地區可否豁免？這些都值得日本政府深究。

最後就是國際航班的承載能力。各航空公司經過去年大規模裁員後，相信不可能短時間內回復到疫情前的航班密度和覆蓋度。以前我們從香港能直飛到日本一些二綫城市如福岡、名古屋以及北海道，甚至是沖繩等。但現時日本只有東京成田和大阪關西等少數機場可以迎接國際航班，如果要再到其他二綫城市或地區，就要多一程內陸機或新幹線，這對遊客來說，是大大增加了時間和交通成本。

根據以上因素估計，我認為最樂觀都要到今年夏天東京奧運開幕時，香港人才有機會再次飛日本。但如果東京奧運再有甚麼差遲的話，想飛日本就可能要到2022年了，因為按現時疫情和疫苗的發展，2021年冬天，疫情依然會阻礙香港人出外旅遊，所以成也疫苗，敗也疫苗。

撰文 : 岑皓軒 英國倫敦帝國學院工程學士，前金融機構投資經理，崇尚自由快活主義，著有《劈炮吾撈》、《佔領資產》、《全家變泰》等。

欄名 : 一家四口 離家出走

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