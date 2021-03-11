【牛津疫苗】南韓准65歲或以上接種 延至12周後打第二劑

南韓於上月底展開新冠疫苗接種計劃，南韓政府宣佈擴大疫苗計劃，容許65歲或以上人士接種英國藥廠阿斯利康（Astrazeneca）及牛津大學共同研發的疫苗，以加快疫苗接種進度。此外，南韓同日再多1,073人於接種新冠疫苗後出現不良反應，累計6,589宗不良反應個案。

南韓再增2人接種後死亡 累計15死 【下一頁】



南韓疾病預防控制局（KDCA） 最初指因阿斯利康疫苗臨床數據不足而暫未安排老年人接種，只容許18歲或以上、65歲以下人士接種，其中醫護人員及療養院病人可以優先接種。

其後英格蘭及蘇格蘭分別有針對阿斯利康疫苗對長者效用的研究，其中英政府稱，80歲或以上長者接種首劑阿斯利康疫苗後有效率達70%。

蘇格蘭的研究則指，80歲或以上長者於接種該疫苗後，可達94%有效率，減少長者因患上新冠肺炎而住院的機會。南韓專委會就上述兩項研究的資料進行研討後，建議政府容許65歲或以上人群接種該疫苗。

駐韓美軍軍費達成協議 南韓肯俾多近一成半 【下一頁】

專委會亦就此制定及更改接種新冠疫苗的標準。若接種首劑疫苗後出現嚴重不良反應者，建議不再為他們接種第2針；至於接種首劑疫苗後仍確診新冠肺炎的患者，可於隔離期結束後接種第2針。

南韓政府決定延長市民兩劑接種阿斯利康疫苗的相隔時間，由8周延至12周。科學家持續研究兩劑疫苗的最佳相隔時間，最新結論是相隔12周效用更佳。

此外，南韓同日再多1,073人於接種新冠疫苗後出現不良反應，包括7宗出現嚴重不良反應，累計6,589宗不良反應個案。

責任編輯：郭麗明