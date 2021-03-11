【網絡安全】Call Recorder通話錄音程式疑爆竊聽危機　數千萬通話紀錄恐流出

▲ Arc Call Recorder語音通話錄音程式涉出現安全漏洞，暴露成千上萬的客戶對話，而目前已修復有關漏洞。

不少iPhone用戶都會下載Arc Call Recorder語音通話錄音程式，藉以將雙向錄音儲存、剪輯和備份到指定的雲端伺服器。不過，日前就有外媒發表報告指，此程式出現安全漏洞，暴露成千上萬的客戶對話，而目前已修復有關漏洞。

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PingSafe AI創辦人兼保安研究員Anand Prakash發現，Arc Call Recorder語音通話錄音程式出現嚴重漏洞，只要知道用戶的電話號碼，就有辦法可以收聽對方所錄下的通話內容。假若使用類似Burp Suite之類的測試保安工具，即可以查看和修改進出該程式的網絡流量；並且當用另一個Call Recorder註冊用戶的電話號碼替換其電話號碼時，就能夠成功取得對方的通話內容錄音。

Prakash於上月27日向 Arc Call Recorder通報此漏洞，而程式就在本月6日已經將問題修正，並釋出v2.26版本更新。假如iPhone用戶已啟用自動更新功能，理論上應毋須擔心；如有懷疑，用戶可盡快手動檢查和升級更新版本，以確保錄音內容不會外洩。

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目前，Arc Call Recorder在App Store的下載量已逾100萬次，並在全球超過20個國家的商業類別程式中排名首20位。

責任編輯：施雯雯