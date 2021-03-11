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【風波不斷】Parler平台仍充斥種族歧視等內容 蘋果再次拒絕重新上架

科技 18:50 2021/03/11

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最新外媒消息指，Parler因更新政策未能符合審查準則，再度被Apple拒絕上架。

被指右翼派的社交媒體平台Parler，自從美國國會大樓發生衝擊事件後，接連遭到各大科企封殺。其後Parler不斷作出行動，為求可以重返Google及蘋果（Apple）應用商店平台。但最新外媒消息指，Parler因更新政策未能符合審查準則，再度被Apple拒絕上架。

＜＜【特朗普粉絲聚集地】社交平台Parler CEO：已遭董事會解僱

＜＜Telegram被指促進暴力極端主義　被要求從Google play平台下架

據外媒《The Verge》報道指出，近日Parler再次申請在App Store重新上架，但就遭到Apple拒絕。Apple表示，Parler更新後的使用政策仍未能符合Apple準則，該平台仍存在不少令人反感的內容，例如一些涉及種族歧視，宗教和性取向等冒犯言論，因此未能夠重返App Store。

據彭博社報道，Parler收到拒絕上架的消息後，在數週後解僱三名iOS應用程式開發人員。早前有外電曾經報道，因為Parler未有措施防止暴力言論散播，而遭到科企封殺，該公司更在本年1月份，正式解僱行政總裁兼共同創辦人John Matze。

責任編輯：李寶如

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