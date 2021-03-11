港鐵預計回復乘客量　需時長達一年以上

港鐵今日（11日）公布業績，港鐵行政總裁金澤培形容，過去一年是港鐵有史以來其中最艱難的一年，新冠疫情對經常性業務的財務表現產生重大影響，並預料乘客量回復需時長達一年以上。

金澤培表示，由於乘客量大跌，而商場、免稅店、車站商店和廣告業務均受到嚴重衝擊，同時亦導致公司的投資物業組合出現較低的估值。由於乘客量（特別是來自遊客的乘客量）並不會馬上回復至正常水平，公司預計回復需時長達一年以上，疫情的不利影響可能會持續到 2021 年。

金澤培指，港鐵在香港物業發展方面取得良好進展。年內，港鐵批出「日出康城」第12期及第13期物業發展項目；2021年1月批出「港島南岸」（即黃竹坑站物業發展項目） 第五期，而「The LOHAS 康城」商場已於 2020 年 8 月開幕。

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責任編輯：黎淑雯