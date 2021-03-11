【ET講股通】梁耀康：嘗試再建倉 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日升478點，報29385點，大市成交2,153億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，今日恒指走勢相對佳，以接近全日高位收市，收在29000點之上，成交量亦增。

納指隔夜急升 扭轉恐慌情緒

至於為何今日可以初步建倉？第一個訊號是納指，隔夜一度急升，扭轉之前恐慌情緒，官員和投資界大佬相繼派定心丸，令科技股重新有資金入場，故可以重新部署新經濟股。港股今日升市，便是由新經濟股帶動，如美團（03690）和騰訊均表現甚強。此外，石藥（01093）獲授權哮喘產品，今日股價大升11%。倘資金循此方向部署，不論新經濟股或舊經濟股皆可整固，有機會回升，新經濟股動力看高一綫。要留意市場氣氛，納指如回試13000點再上破13277點，突破下降軌，形勢較佳，有利市場氣氛。

要留意美債息會否再抽升

另外，美國昨日公布CPI數據稍為紓緩市場對通脹的憂慮，令債息上升壓力減少。未來要留意美國債孳息走勢，會否在1.5厘水平整固，並留意會否再抽升。

現時，傳統經濟股份造好，道指處高位，對比盈利，估值不算平，而納指調整幅度深，科技股相對估值較低，若投資者要追回報，資金可能會重新流入新經濟股。

建議考慮逐步重建倉位 分注買入

梁耀康指出，港股回彈，建議可考慮逐步重建倉位，分注買入。入市後，要留意兩點︰一、納指及美10年債息走向，如果債息短時間急升至突破1.6厘，會令納指有壓力，但若納指企得穩，則有利港股。二、要定止蝕位，可以用股份今日開市價或前天的低位作為離場止蝕位，為相對關鍵位置。



投資方面，梁耀康個人認為，比較偏好新經濟股，因為之前調整得多，回報有望較多。

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