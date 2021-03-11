【海洋公園】海洋公園再推新活動　與毛孩暢遊「海洋奇觀」　欣賞珍藏老爺車（多圖）

▲ 海洋公園將會推出3個期間限定特別體驗，包括帶同毛孩暢遊「海洋奇觀」的「汪星家族『寵』動員」。

海洋公園將會推出3個期間限定特別體驗，包括帶同毛孩暢遊「海洋奇觀」的「汪星家族『寵』動員」、經典老爺車派對「CAR年華」及再次推出的「星夜高峰Glamping」。

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與毛孩暢遊「海洋奇觀」

海洋公園將會在3月中旬推出「汪星家族『寵』動員」。參加者可與「毛孩」在首次開放予寵物到訪的「海洋奇觀」，又可與在食尚水都人工湖畔，與「毛孩」一起開餐。狗狗可享用包括南瓜雞肉蛋糕配士多啤梨、焗三文魚肉餅及雞肉蔬菜凍批的營養大餐。園內更將設「智FIT操場」，趣味十足的玩樂設施可讓一班活潑好動的狗狗盡情放電。參加者更可額外預訂香港海洋公園萬豪酒店「汪星人要外宿住宿計劃」。

古董勞斯萊斯進駐海洋公園

海洋公園將夥拍香港老爺車會，於3月27及28日一連兩日舉行「CAR 年華」車展。20多架珍藏經典老爺車將現身海濱樂園不同角落，當中包括特色迷你車、古董跑車及越野車、懷舊貨車及電單車等，不少得殿堂級老爺車珍藏——1934年出產的勞斯萊斯Phantom II。訪客只需持有海洋公園入場門票、智紛全年入場證或無限次入場證，即可以免費參觀「CAR 年華」。

公園去年推出的特色體驗「星夜高峰Glamping」今年再次推出。不論是一家大小或三五知己，都可於海洋公園高峰樂園的帳篷，投入大自然懷抱。

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責任編輯：葉泳珊