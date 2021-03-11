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【消費優惠】荃新天地舉辦「Happy Farm EE-I-EE-I-OH！」　設工作坊及遊戲活動

商業 17:59 2021/03/11

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S+ REWARDS會員可以用點數，換領親子遊戲或多個工作坊體驗。

臨近復活節，商場陸續推出相關活動。Citywalk荃新天地夥本地生活藝術創建達人Busymama Benny，舉辦「Happy Farm EE-I-EE-I-OH！」，將場內布置為綠色藝術農莊，加入了紙皮、廢紙、海棉、家品等製成的打卡位和遊樂設施，如2.5米高巨型農場小屋。

活動期內，S+ REWARDS會員可以用點數，換領親子遊戲或多個工作坊體驗。例如：收集復活蛋遊戲，在限時內以工具收集復活蛋，而收集到不同數量的復活蛋可獲得不同獎品。「小動物帽子DIY工作坊」則以顏料塗畫小動物造型。

【Oatly植物奶】Oatly燕麥奶計劃於英國設廠　每年供應3億公升

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

線上+線下　親子工作坊教小朋友自製日用品
在周末及假期期間，會員憑點數，參與農莊內設有的一系列親子環保藝術工作坊。工作坊由BusyArt導師教授，製作動物造型小椅子、環保袋或立體動物家居裝飾，以宣傳再造的環保概念。同時，設有網上直播工作坊，透過農莊小動物主題，學習不同的STEM科學知識。

另外，會員於指定日子以20點數，可換領動物氣球乙個。而每「領養」一個氣球小動物，荃新天地將會捐款100元給香港兔友協會，支助患病兔子的醫療開支及推廣教育工作。

責任編輯：馬意文

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