太空旅行不是夢？ 加洲太空科技公司擬建首間太空度假酒店 靠人造重力固定位置

隨科技越見進步，能到太空旅行已經不算什麽難事，但到太空旅行住處又該如何解決？我們平常度假要住酒店，如果太空也有太空酒店，相信這是很多人的夢想，到太空旅行一趟也是一個不錯的選擇。

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加洲一間太空科技公司「Orbital Assembly Corporation」（簡稱OAC）正有打算於2025時間建立首間太空度假酒店，酒店内的一般酒店設施都應有盡有，包括劇院、餐廳、水療中心以及可容納400位住客的客房。該太空酒店的外觀將形採用環型設計，至於如何在沒有地心吸力的情況下穩住酒店位置？據悉此酒店將會透過旋轉產生與月球表面相若的人造重力（相約於地球重力的六分之一，每90分鐘環繞地球一周，相當穩定。）固定酒店的所在地。

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此外酒店外面亦會設有24個長20米、寬12米的長方形太空吊艙，可用作餐廳、戲院、客房或起居娛樂室，還可有機會可租給NASA作太空研究。雖然規劃明確，但OAC沒有透露建造費及相關住房費用，但相信隨太空科技進步，升空的成本降低的同時，人們亦能以更優惠的價格實現太空旅行，酒店價格自然會有適量的調整。