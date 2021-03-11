  • 22°C
香港時間 : 2021311日 (四) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

太空旅行不是夢？ 加洲太空科技公司擬建首間太空度假酒店 靠人造重力固定位置

環球政經 17:49 2021/03/11

分享：

隨科技越見進步，能到太空旅行已經不算什麽難事，但到太空旅行住處又該如何解決？我們平常度假要住酒店，如果太空也有太空酒店，相信這是很多人的夢想，到太空旅行一趟也是一個不錯的選擇。

【全球暖化】為減全球暖化 比爾·蓋茨投資哈佛研究項目 助陽光反射回太空：【下一頁

加洲一間太空科技公司「Orbital Assembly Corporation」（簡稱OAC）正有打算於2025時間建立首間太空度假酒店，酒店内的一般酒店設施都應有盡有，包括劇院、餐廳、水療中心以及可容納400位住客的客房。該太空酒店的外觀將形採用環型設計，至於如何在沒有地心吸力的情況下穩住酒店位置？據悉此酒店將會透過旋轉產生與月球表面相若的人造重力（相約於地球重力的六分之一，每90分鐘環繞地球一周，相當穩定。）固定酒店的所在地。

【太空概念】傳SpaceX進行新一輪融資 估值上調至600億美元 為兩大業務籌集資金：【下一頁

此外酒店外面亦會設有24個長20米、寬12米的長方形太空吊艙，可用作餐廳、戲院、客房或起居娛樂室，還可有機會可租給NASA作太空研究。雖然規劃明確，但OAC沒有透露建造費及相關住房費用，但相信隨太空科技進步，升空的成本降低的同時，人們亦能以更優惠的價格實現太空旅行，酒店價格自然會有適量的調整。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽

餐廳 月球 建造 酒店

上一篇文章

【職場熱話】見工緊張到手震出汗點算？　網民獻計：喝少少酒

下一篇文章

【涼風有信Vincent@iM網欄】演員八字也要配合角色 星爺張衛健演馬騮精必發 千嬅靠煲煙奪獎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】上班帶飯一年省過萬？　網民：時間成本太高花不起
【網民熱話】上班帶飯一年省過萬？　網民：時間成本太高花不起
【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返
【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返
【碳中和】保利協鑫宣布 顆粒硅各指標再現突破 單程轉化率達99%
【碳中和】保利協鑫宣布 顆粒硅各指標再現突破 單程轉化率達99%
【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入
【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入
【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
樓市愈旺後生仔愈心急　睇樓僅三天　即花910萬買長實半新盤
樓市愈旺後生仔愈心急　睇樓僅三天　即花910萬買長實半新盤