  • 22°C
香港時間 : 2021311日 (四) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美貌智慧並存】25歲史丹福學霸美女 網上直播捉棋熱爆 年賺77萬 （多圖）

環球政經 18:03 2021/03/11

分享：

將興趣變成職業是不少人想做的事，在加拿大，曾就讀史丹福大學的25 歲女生 Alexandra Botez 與妹妹 Andrea 透過 YouTube 頻道和在 Twitch 直播下棋，每年賺超過 10 萬美元（約77 萬港元）。

【Netflix好劇推薦】興趣都可以當飯食　孤兒踏上國際象棋手的生涯 【下一頁

Alexandra 直播之路：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

他們的收入來源來自觀眾、贊助商、Instagram 等社交平台的廣告收益，以及她們最近與全球電子競技公司 Team Envy 簽約的薪金，現時她的IG追蹤者有32萬人。Alexandra 表示，目前的收入約有 20% 至 30% 來自訂閱與直接捐款，未來他們還計劃販賣相關商品來增加收入。

【屋邨網紅@iM網欄】直播競爭白熱化 研究新玩法爭流量 【下一頁

更多Alexandra 靚相：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

社交平台 興趣

上一篇文章

【筍工推介】中四畢業可以做公務員？政府物流服務署聘請助理

下一篇文章

【職場熱話】見工緊張到手震出汗點算？　網民獻計：喝少少酒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】上班帶飯一年省過萬？　網民：時間成本太高花不起
【網民熱話】上班帶飯一年省過萬？　網民：時間成本太高花不起
【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返
【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返
【碳中和】保利協鑫宣布 顆粒硅各指標再現突破 單程轉化率達99%
【碳中和】保利協鑫宣布 顆粒硅各指標再現突破 單程轉化率達99%
【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入
【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入
【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
【大行報告】滙豐料內地研發新高鐵　呢隻舊經濟股將受惠　 料現價有逾70%升幅
樓市愈旺後生仔愈心急　睇樓僅三天　即花910萬買長實半新盤
樓市愈旺後生仔愈心急　睇樓僅三天　即花910萬買長實半新盤