【美貌智慧並存】25歲史丹福學霸美女 網上直播捉棋熱爆 年賺77萬 （多圖）

將興趣變成職業是不少人想做的事，在加拿大，曾就讀史丹福大學的25 歲女生 Alexandra Botez 與妹妹 Andrea 透過 YouTube 頻道和在 Twitch 直播下棋，每年賺超過 10 萬美元（約77 萬港元）。

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Alexandra 直播之路：

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他們的收入來源來自觀眾、贊助商、Instagram 等社交平台的廣告收益，以及她們最近與全球電子競技公司 Team Envy 簽約的薪金，現時她的IG追蹤者有32萬人。Alexandra 表示，目前的收入約有 20% 至 30% 來自訂閱與直接捐款，未來他們還計劃販賣相關商品來增加收入。

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更多Alexandra 靚相：

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責任編輯：黃苑筠