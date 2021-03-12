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疫情持續可望為康健護理股帶來支持

股市 12:00 2021/03/12

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新冠疫苗的早期數據普遍正面，令市場在去年底轉趨樂觀。雖然數據穩健，疫苗分發的進度亦令人鼓舞，但我們認爲市場普遍低估了疫情可能持續的時間，及其對經濟和康健護理行業的影響。

普羅大眾對疫苗的效能並未有足夠了解。許多常見的疫苗提供消除性免疫（防止感染和傳播），有效預防率介乎70%至95%，視乎不同研發團體而定。然而，顯示疫苗可有效阻止病毒散播的數據有限，加上英國、巴西、南非等國家開始出現變種病毒，意味著製藥公司將來需要研發更多「加強版」疫苗，環球市場面臨的挑戰亦有機會更加嚴峻。  

我們的研究顯示實現群體免疫的步伐或未如市場預期般迅速。要讓環球經濟重返正軌，需要的時間可能以年計算。因此投資者宜就環球康健護理的配置作好部署。我們相信即使在2021年以後，新冠病毒的療法、測試和疫苗仍可持續取得突破。

個別擁有領先市場的新冠病毒治療產品組合的生物製藥公司，值得投資者注意。我們預計在未來幾年，這些療法的需求將持續殷切，並遠高於市場預測。值得留意的還有一些具創新性、正開發嶄新療法的製藥公司，因為我們的研究顯示，若要結束今次大流行，可能需要結合不同療法和疫苗技術。 除了其他與新冠病毒有關的利好因素外，我們認為這個康健護理分類領域的估值合理，而且價格有潛力進一步上升。

此外，我們相信幫助診斷冠狀病毒的個別新興企業將展現獨特的投資機會。皆因往後幾個月甚至幾年，預料公衆需不斷進行病毒測試，才有望令全球各地的經濟和日常活動真正回復常態，可見短期内，對病毒診斷測試的需求將大幅增加。 

最後在疫苗方面，我們認為從風險回報來看，涉足不同疫苗技術的合同開發及製造組織（CDMO）可為投資者提供最具吸引力的機會。隨著未來對不同疫苗技術和「加強版」疫苗的需求持續，相信以CDMO為主要業務的企業將受惠其中。

撰文 : Steven Slaughter 宏利投資管理環球康健護理策略首席組合經理

欄名 : 基金卓見

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