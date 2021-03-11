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【311十周年】福島核電廠如計時炸彈 仍要清理幾十年

環球社會熱點 17:25 2021/03/11

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福島核電廠核災已發生10年，但日本政府在清理福島核電廠上仍面臨多項重大挑戰。

本周四（11日）為日本311大地震發生10周年，福島核電廠也於311大地震時發生事故。福島核電廠核災已發生10年，但日本政府在清理福島核電廠上仍面臨多項重大挑戰，福島核電厰的燃料清理工作也最少需要數十年。

【311十周年】日本各處有紀念活動 民眾海邊悼逝去親人【下一頁】

【311十周年】日本北部創傷仍在 願返鄉者只是少數（附重建對比圖）【下一頁】

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  • 福島核電廠10年前發生甚麼事？

日本東北地區於2011年3月11日發生9級大地震，福島核電廠遭17米高的巨型海嘯侵襲，核電廠的1號至3號核反應堆也因而熔毀受損。

核電廠内的6個核反應堆有多達4,741枝燃料棒，熔化後會釋出輻射。含有輻射的核污水更由核電廠滲漏至地下水，為當地帶來嚴重污染問題。

  • 熔毀核反應堆内有甚麼？

三個受損的核反應堆内約有900噸熔毀核燃料，日本政府官員曾預計，大約需要30年至40年才能清除這堆核燃料。但外界有聲音指出當局過於樂觀，完成清理工作恐怕要需要更長時間。

現場輻射水平超高及有大量核反應堆殘骸，受損核反應堆堆芯部分更跌落至反應堆底部，並與底部的混凝土混合在一起，導致清理核反應堆的難度大增。當局2019年再次更改報廢核電廠的路線圖，將核燃料棒的清除工作再推遲5年。

  • 核電廠的污水問題如何處理？

核電廠將冷卻受損福島核電站反應堆所產生的核污水，存放於1,000個巨型水箱内。但東京電力指出，上述1,000個水箱的總容量為137萬噸，將於2022年裝滿。

政府專家小組建議核電厰將污水排入海，但遭到當地居民強烈反對。當地漁民更憂慮如污水排入海中，會進一步打擊當地漁業。

責任編輯：鄭錦玲

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