特朗普﹕全靠我先有新冠疫苗 希望每人都記得

美國新冠疫苗接種進度理想,已接種疫苗國民比例是世界前列,前總統特朗普亦趁機提醒公眾,他的團隊當初為取得新冠疫苗所作的努力,特朗普聲稱:「如果我當時不是總統,你們5年內都不會有美麗的新冠疫苗接種。」

美國總統拜登(Joe Biden)早前宣佈將預訂1億劑強生(Johnson & Johnson)疫苗予國民接種,同時大讚其班底就新冠疫苗問題上所付出的努力,稱美國有望於5月底為所有成年人接種首劑疫苗,較預期目標還要早數個月。

特朗普(Donald Trump)事後旋即發聲提醒民眾自己也有功勞,他指出

希望當每一個美國人接種新冠病毒(通常稱為中國病毒)疫苗時都能記得,如果我當時不是總統的話,美國人有5年時間都不能接種疫苗,甚至沒有機會獲得新冠疫苗。

(I hope everyone remembers when they’re getting the COVID-19 (often referred to as the China Virus) Vaccine, that if I wasn’t President, you wouldn’t be getting that beautiful 'shot' for 5 years, at best, and probably wouldn’t be getting it at all.)