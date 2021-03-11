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特朗普﹕全靠我先有新冠疫苗 希望每人都記得

環球社會熱點 18:05 2021/03/11

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美國新冠疫苗接種進度理想，已接種疫苗國民比例是世界前列，前總統特朗普亦趁機提醒公眾，他的團隊當初為取得新冠疫苗所作的努力，特朗普聲稱：「如果我當時不是總統，你們5年內都不會有美麗的新冠疫苗接種。」

美CDC新指引：已接種疫苗人士可不戴口罩室內聚會 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）早前宣佈將預訂1億劑強生（Johnson & Johnson）疫苗予國民接種，同時大讚其班底就新冠疫苗問題上所付出的努力，稱美國有望於5月底為所有成年人接種首劑疫苗，較預期目標還要早數個月。

特朗普（Donald Trump）事後旋即發聲提醒民眾自己也有功勞，他指出

希望當每一個美國人接種新冠病毒（通常稱為中國病毒）疫苗時都能記得，如果我當時不是總統的話，美國人有5年時間都不能接種疫苗，甚至沒有機會獲得新冠疫苗。

（I hope everyone remembers when they’re getting the COVID-19 （often referred to as the China Virus） Vaccine， that if I wasn’t President， you wouldn’t be getting that beautiful 'shot' for 5 years， at best， and probably wouldn’t be getting it at all.）

特朗普重複強調，「希望每一個人都記得這件事」（I hope everyone remembers）。

美國女子接種第2劑疫苗 4日後死亡 【下一頁】

事實上，特朗普執政期間開展的新冠疫苗研發計劃「曲速行動」（Operation Warp Speed），專注於快速開發和注射疫苗，令兩款疫苗順利在去年年底獲得緊急批准，讓美國民眾接種。

責任編輯：郭麗明

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